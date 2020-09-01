Трасса Чугуев-Меловое и Старобельск-Новоайдар: показали ремонт дорог в Луганской области. ФОТО

В Луганской области ремонтируют трассу от г.Старобельска до пгт Новоайдара. Также начаты работы на участке трассы Н-26 Чугуев – Меловое в районе с. Мостки.

Об этом сообщил координатор Национальной программы “Большое строительство” Юрий Голик.

“Трасса Старобельск – Новоайдар. И на втором участке тоже уже начаты работы. Старобельск – Меловое – на очереди. Все процедуры там уже тоже пройдены. Станица-Луганская – Северодонецк – уже готова”, – сообщил он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также Юрий Голик отметил, что еще на одном участке трассы Н-26 Чугуев-Меловое в Луганской области начаты ремонтные работы.