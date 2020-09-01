За месяц рыбинспекторы на Луганщине выявили 42 нарушения

В период с 1 по 31 августа 2020 инспекторами Луганского рыбоохранного патруля было проведено 25 рыбоохранных рейдов. В результате, разоблачены 42 нарушения природоохранного законодательства, из которых 18 грубых.

Об этом сообщает Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.

Также составлены четыре протокола по ч.1 ст.85 КУоАП (изготовление, сбыт, хранение или реклама запрещенных орудий добычи объектов животного или растительного мира), два – по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушений правил рыболовства), один – по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Кроме этого, оформлено 17 актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества.



За данный период на нарушителей наложено 3587 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 3859 грн. Взыскано штрафов на сумму 918 грн. В ходе проведенных мероприятий инспекторы изъяли 37,1 кг водных биоресурсов.



Кроме этого, 22 дела переданы в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.



Например, шестого августа Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на р. Айдар в р-не с. Лиман Старобельского района Луганской области.



В 23:00 был задержан нарушитель, осуществлявший вылов рыбы запрещенным орудиями лова колющего типа “Гавайка” с помощью маски и трубки. Нарушитель добыл такую ​​рыбу: 7 экз. окуня, 6 экз. щуки, 1 экз. плотвы.Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 2244 грн.



На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела направлены в Старобельского районного суда Луганской области для привлечения лиц к административной ответственности

Справочная информация:

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55. О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба оперативно сообщать по указанным телефонам.