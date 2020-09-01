В неподконтрольном Славяносербске – вспышка коронавируса. Город закрыли

На временно неподконтрольной территории Луганской области медики заявили, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Славяносербском районе.

Сепаратистские ресурсы сообщили о ситуации с заболеваемостью в Славяносербске.

“Это 24 человека. Я хочу уточнить, что из 24 заболевших – пять медицинских работников”, – заявила так называемая “министр здравоохранения ЛНР”.

Она отметила, что сейчас почти все медицинские работники задействованы для проведения профилактических осмотров у детей. В связи с этим количество контактных лиц может достигать 300 человек.

Таким образом, НВФ запретили до “особого распоряжения” передвижение по поселку всех видов общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси) и выезд личного транспорта за пределы поселка. Также закрыты рынки.

В учебных учреждениях занятия начнутся в дистанционном режиме, заявили НВФ.