Для жителей двух сел Попаснянского района запустили социальный транспорт: график

Отныне жители сел Троицкое и Новозвановка смогут добраться в Попасную бесплатно на «Социальном транспорте».
Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.
Во время выездного приема граждан в селе Троицкое жители озвучили главе райгосадминистрации Роману Власенко свою проблему – отсутствие транспортного сообщения с районным центром.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с международными организациями указанную проблему удалось решить за довольно короткий срок. На помощь жителям сел Троицкое и Новозвановка откликнулась Благотворительная Организация «Благотворительный Фонд” АДРА Украина ». Фонд при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта« Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины » начинает бесплатные перевозки жителей сел Троицкое и Новозвановка с помощью” Социального транспорта “.
Маршрут с. Троицкое – с. Новозвановка – г.. Попасная и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в городе Попасная – 4 часа.
По графику социальный транспорт будет курсировать шесть раз в месяц.
РАСПИСАНИЕ:
Первая и третья неделя месяца – среда и суббота.
Вторая и четвертая неделя месяца – среда.
Отправление из села Троицкое в 7.00.
Отправление из села Новозвановка в 7.30.
Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:
- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)
- люди с инвалидностью (I, II группа)
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном лечении;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- семьи с низким доходом;
- семьи с разрушенными или поврежденными домами.
Тел. контактного лица (диспетчер) в г.. Попасная: +380508382949, +380965867787
Тел. горячей линии БО “БФ” АДРА Украина “: +380952860716.