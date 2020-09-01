Для жителей двух сел Попаснянского района запустили социальный транспорт: график

Отныне жители сел Троицкое и Новозвановка смогут добраться в Попасную бесплатно на «Социальном транспорте».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.



Во время выездного приема граждан в селе Троицкое жители озвучили главе райгосадминистрации Роману Власенко свою проблему – отсутствие транспортного сообщения с районным центром.



Благодаря плодотворному сотрудничеству с международными организациями указанную проблему удалось решить за довольно короткий срок. На помощь жителям сел Троицкое и Новозвановка откликнулась Благотворительная Организация «Благотворительный Фонд” АДРА Украина ». Фонд при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта« Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины » начинает бесплатные перевозки жителей сел Троицкое и Новозвановка с помощью” Социального транспорта “.



Маршрут с. Троицкое – с. Новозвановка – г.. Попасная и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в городе Попасная – 4 часа.



По графику социальный транспорт будет курсировать шесть раз в месяц.



РАСПИСАНИЕ:

Первая и третья неделя месяца – среда и суббота.

Вторая и четвертая неделя месяца – среда.

Отправление из села Троицкое в 7.00.

Отправление из села Новозвановка в 7.30.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют: