Два года заключения дали мужчине, разбившему знак “Украина” в Станице Луганской

Приговором Беловодского районного суда Луганской области жителя Станично-Луганского района признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт. Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, умышленно разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

Процессуальным руководителем Луганской местной прокуратуры № 2 Луганской области полностью доказана вина обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.