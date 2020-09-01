Фокин “поплатился” за скандальную инициативу по Донбассу

Украинский волонтерский сайт “Миротворец” внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в ТКГ Витольде Фокине.

Об этом пишет dialog.ua

На сайте политика назвали провокатором, который участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в стране. Администраторы сайта считают, что Фокин отрицает российскую агрессию и манипулирует информацией.

Причиной решения “Миротворца” стала инициатива политика по Донбассу, предполагающая выполнение всех требований Кремля. В частности, речь идет об амнистии боевиков, особом статусе ОРДЛО и прочее.