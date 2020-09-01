СБУ: Чиновники одной из шахт “Первомайскуголь” организовали “теневую” добычу угля

В Луганской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы лиц, которые организовали на государственной шахте добычу и дальнейшую реализацию угля, чем нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в начале этого года должностные лица руководящего звена одной из шахт ГП «Первомайскуголь» организовали «теневую» угледобычу. Для этого на участке шахты были проложены нелегальные угольные выработки. Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в «забое» 65-85 сантиметров высотой, что является грубым нарушением законодательства. «Черное золото», которое они добывали, злоумышленники не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные. Ежесуточно шахтоучасток добывал почти 50-60 тонн неучтенного угля. Для сокрытия преступной деятельности, руководство шахты занижало официальные показатели добычи.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины провели 8 обысков в админзданиях шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горское и по месту жительства фигурантов.

Во время следственных действий изъяты наличные в сумме 120 000 долларов США, бухгалтерскую, маркшейдерскую, товарно-транспортную документацию, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовых автомобиля и другую технику. Кроме этого на угольных площадках выявлено почти 1,2 тысячи тонн незаконно добытого и подготовленного к «теневой» реализации угля.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности и автотранспортные средства. Продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.