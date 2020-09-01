Сивохо поддержал идею Фокина по Донбассу: “Наверху слишком болезненно восприняли”

Идею представителя Украины на минских переговорах Витольда Фокина об особом статусе для Донбасса, амнистии боевиков и прямых переговоров с “Л/ДНР” была раскритикована Офисом президента и главой МВД. Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо решил вступиться за политика.

Об этом передает Диалог

Сергей Сивохо поддержал инициативу Витольда Фокина, представляющего интересы Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

“Наверху как-то слишком болезненно восприняли инициативу замруководителя нашей Делегации в ТКГ Витольда Фокина. Такое ощущение, что первый премьер-министр Украины попал туда случайно, и никто с ним не обсуждал предварительно “линию партии” и не сверял часы”, – написал Сивохо.

По его словам, подобная политическая практика не удивила его: “Так у нас во всем — назначают, дают полномочия, а потом — ну мы не согласны, этот человек не с нами, мы его первый раз видим”.

Сивохо считает, что у Фокина есть свое мнение и позиция, которые не вызывают вопросов.