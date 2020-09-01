Дом культуры из Старобельска стал победителем конкурса инфраструктурных грантов

Старобельский районный дом культуры им. Т. Шевченко стал одним из десяти победителей конкурса инфраструктурных грантов, в котором приняли участие почти 1000 проектов из разных уголков Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Общий бюджет конкурса малого гранта составляет 3000 евро, который предоставляет Немецкий культурный центр «Гете-Институт» при Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Проект разработан с целью улучшения материальной базы вокальной студии «Новый стиль», в состав которой входят пять вокальных коллективов Старобельского РБК им. Т. Шевченко.

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Программа финансируется Европейским Союзом и создана для поддержки профессионального и творческого обмена в странах ЕС «HouseofEurope».