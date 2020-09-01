В Луганской области 13 новых случаев COVID-19, один человек умер

За последние сутки в Луганской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции (из них 2 детей).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Новые случаи зарегистрированы: