В Луганской области 13 новых случаев COVID-19, один человек умер

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За последние сутки в Луганской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции (из них 2 детей).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Новые случаи зарегистрированы:

  • Меловской район – 8;
  • г. Северодонецк – 1;
  • г. Лисичанск – 2;
  • Попаснянский район – 2.
    Среди заболевших 9 человек контактировавших с выявленными ранее, 2 – больные пневмонией, 1 – больной бронхитом, 1 – прибывший из ВОТ.
    Один человек в возрасте 60 лет, жительница Попаснянского района, умерла. Причина смерти – коронавирусная пневмония.
    На стационарном лечении находятся 45 человек, лечатся амбулаторно – 90.
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