В Луганской области 13 новых случаев COVID-19, один человек умер

За последние сутки в Луганской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции (из них 2 детей).
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи зарегистрированы:
- Меловской район – 8;
- г. Северодонецк – 1;
- г. Лисичанск – 2;
- Попаснянский район – 2.
Среди заболевших 9 человек контактировавших с выявленными ранее, 2 – больные пневмонией, 1 – больной бронхитом, 1 – прибывший из ВОТ.
Один человек в возрасте 60 лет, жительница Попаснянского района, умерла. Причина смерти – коронавирусная пневмония.
На стационарном лечении находятся 45 человек, лечатся амбулаторно – 90.