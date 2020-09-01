В зоне ООС усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19: что это значит

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего Объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 усиливаются меры по профилактике распространения инфекции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС. Продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений. введенных правительством Украины.

В отношении военнослужащих операции Объединенных сил – ужесточены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мероприятий карантина, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава – обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А также, обязательное использование личным составом средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдение социальной дистанции.