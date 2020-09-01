В ООН Минские соглашения считают «единственным мирным путем» для Донбасса

В ООН считают, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе, не смотря на то, что они не всегда выполняются.

Об этом сообщили Центр новостей ООН, передает ДонПресс

31 августа в Генасамблее представили доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик в своем выступлении отметили, что Минские соглашения, несмотря на то, что во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины.