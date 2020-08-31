В Старобельске возобновляет работу общественный транспорт по маршруту №1

В Старобельске, завтра 1 сентября, восстанавливается работа общественного транспорта по автобусным маршрутом общественного пользования №1. Отметим, что из-за введения строгих карантинных ограничений весной текущего года общественный транспорт, который только в прошлом году начал курсировать на территории Старобельска, временно прекратил свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Как указывается, после смягчения карантинных требований исполнительный комитет горсовета обратился к владельцу автотранспорта, который обеспечивал функционирование общественного транспорта, с просьбой возобновить деятельность на утвержденных маршрутах.

В транспорт будет допускаться количество лиц, предусмотренное техническим регламентом для данного транспортного средства, с соблюдением масочного режима.

Восстановление движения общественного автотранспорта по маршруту №2 состоится позже.

Общественный транспорт выполняет значительную социальную функцию, – говорит мэр Яна Литвинова. – Именно поэтому я лично как глава города заинтересована в его стабильной работе. Для этого стараюсь привлекать к сотрудничеству местных перевозчиков. К сожалению, не все они могут выполнить соответствующие требования действующего законодательства и отказываются от работы на общественных маршрутах. На сегодня есть только один частный предприниматель, который выиграл конкурс на предоставление транспортных услуг населению, и именно он после перерыва возобновляет свою работу “.