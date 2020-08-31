Скандального главу ВГА Счастья отзывает Минобороны

Главу военно-гражданской администрации г.Счастья Дмитрия Скворцова, которого уличили в коррупции, отзывают в Министерство обороны Украины.

Соответствующее письмо из оборонного ведомства получил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В документе указывается, что майор Дмитрий Скворцов отзывается в Министерство обороны Украины “для дальнейшего прохождения военной службы”.

Напомним, что Дмитрий Скворцов был назначен руководителем военно-гражданской администрации города Счастье 4 апреля 2019 года. А уже в июне его уличили в коррупции: требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму 12 тыс. грн. за выдачу разрешения на размещение временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности.

По данным региональных СМИ, в октябре Скворцов вернулся на должность главы ВГА.

В июле 2020 на брифинге глава ЛОВГА Сергей Гайдай пообещал, что решение по Скворцову будет принято в “ближайшее время”.