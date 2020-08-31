Журналист показал страшные последствия лесного пожара на Луганщине. ВИДЕО

Известный украинский журналист Денис Казанский в рамках спецпроекта СхідІнкогніта издания «Восточный Вариант» посетил Новоайдарский район и воочию увидел последствия масштабного лесного пожара, бушевавшего на Луганщине в июле 2020 года.

“Съездил на Луганщину и сделал репортаж про последствия страшных лесных пожаров, которые недавно полыхали в Новоайдарском районе.Тысячи гектаров леса уничтожены огнём. Выглядит это жутко. Обгоревшие сосны ещё не осыпались, и теперь напоминают знаменитый чернобыльский рыжий лес. В нем нет ни птиц, ни зверей. Совершенно мёртвая тишина.В пострадавших от огня сёлах сгорели десятки домов, погибли люди.

К слову, обещанную компенсацию до сих пор выплатили не всем пострадавшим.

Теперь если взамен сгоревших деревьев высадить новые, полноценным лесом они станут только лет через 20. Берегите природу, друзья”, – прокомментировал Денис Казанский на своей странице в соцсети ФБ.

6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор села Смоляниново и садовый кооператив.

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов. Пять человек погибли.

Огнем уничтожены тысячи гектаров леса.

13 июля лесной пожар был полностью ликвидирован.