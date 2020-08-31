Правоохранители Луганщины раскрыли ряд тяжких преступлений, совершенных на неподконтрольной территории

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области работниками Главного управления Нацполиции в Луганской области раскрыт ряд тяжких преступлений, совершенных в 2017 году на неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, а именно разбойное нападение с угрозой применения насилия, незаконное завладение транспортным средством и мошенничество (ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, в январе 2017 в вечернее время суток подозреваемый совместно с другими неустановленными лицами совершил вооруженное разбойное нападение на территорию частного дома в оккупированном с. Новодарьевка г. Ровеньки.

Одетые в балаклавы, нападавшие ворвались в домовладение, связали хозяина дома, его жену и сына, одели им мешки на голову и поставили на колени. Угрожая оружием и применением насилия, опасного для жизни и здоровья, они требовали от потерпевших указать места хранения денежных средств и ценных вещей в доме.

В результате совершения преступления злоумышленники завладели имуществом потерпевших на сумму более 1 млн 200 тыс. грн: золотыми изделиями, бытовой техникой, денежными средствами и другими ценными вещами. В дальнейшем, поместив похищенное имущество в микроавтобус, принадлежавший потерпевшим, скрылись с места преступления.

Кроме того, указанное лицо, завладев в неустановленное время и способ автомобилем убитой на временно оккупированной территории Луганщины семьи, подделало документы и продало транспортное средство за 15,5 тыс. долл. США.

В настоящее время процессуальным руководителем направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.