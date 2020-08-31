В ОРЛО грудной ребенок получил ожоги 50% тела : состояние критическое

Во временно неподконтрольном Лутугино 28 августа произошёл пожар, в котором тяжёлые ожоги получил грудной ребёнок.

Об этом сообщили в так называемом “МЧС ЛНР”.

Со слов бабушки пострадавшей девочки, она смотрела телевизор в доме, а малышка находилась во флигеле со своими старшими братьями и сёстрами. В какой-то момент в дом к старшим вбежал шестилетний брат пострадавшей с криками о помощи. Взрослые бросились во флигель. На девочке горел плед, тело было уже в ожогах.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии с диагнозом «термический ожог волосяной части головы, левой половины лица второй степени, левой руки четвёртой степени, левой ноги 2-3 степеней, примерно 50% ожога тела, ожоговый шок первой степени» госпитализировали в токсикологическое отделение детской больницы.

В данный момент состояние девочки оценивается медиками как критическое

Предполагаемая причина загорания – детская шалость с огнём. Возле детской кроватки обнаружили зажигалку.