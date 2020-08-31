“ОПОРА”: на Луганщине полиция задержала фуры с сахаром от благотворительного фонда нардепа

Вечером, 28 августа, Национальная полиция задержала фуру с гуманитарной помощью, которая предназначалась населению от благотворительного фонда народного депутата от партии «Наш Край» Сергея Шахова.

Об этом сообщают представители Гражданской сети “ОПОРА”.

Так, вечером, 28 августа, глава благотворительного фонда Сергея Шахова Юлия Погорелова на своей странице в Фейсбук и местных группах распространила сообщение о том, что сотрудники полиции изъяли фуру с гуманитарной помощью, которая доставляла ее в Луганскую область. Погорелова отмечает, что основанием для задержания стало уголовное производство о подготовке подкупа избирателей на грядущих местных выборах, которое, якобы, расследуется.

Кроме того, в местных телеграмм-каналах распространяется информация о том, что полиция проводит масштабную спецоперацию на складах благотворительного фонда Сергея Шахова. Задержаны несколько фур с сахаром. Отмечается, что скорее всего, «есть решение разобраться с шаховской « сеткой » относительно подкупа избирателей».

Полиция подтвердила факт изъятия сахара. Заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Луганской области Антон Ковалев в интервью ОПОРЕ заявил, что «в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 160 УК Украины, под процессуальным руководством прокуратуры на территории Луганской области проведен ряд следственных действий в ходе которых изъяты предметы, которые будут направлены на исследование. Следственные действия продолжаются ».