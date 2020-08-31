В Меловом управление ПФУ закрыли на карантин: у нескольких работников подтвердился COVID-19

Меловской отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Луганской области закрыт на карантин до 9 сентября в связи с тем, что у нескольких работников подтвердился положительный результат на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Меловской РГА



Услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по адресу https://portal.pfu.gov.ua, в том числе подать документы на автоматическое назначение пенсии.

Кроме того, работает “горячая” телефонная линия 093 962 69 00.



Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО “Укрпочта”, пенсии доставят почтальоны домой.