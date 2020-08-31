Госэкоинспекция за два года тридцать раз заявляла в полицию о продолжении работы “Северодонецкого асфальтобетонного завода”

27 августа инспекторы Государственной экологической инспекции в Луганской области в рамках открытого уголовного производства приняли участие в осмотре задержания транспортного средства с целью подтверждения факта производства и отгрузки асфальтобетонной смеси ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что ранее неоднократно были проведены проверки деятельности завода, по результатам которых решением Окружного административного суда города Киева временно остановлен промышленный объект ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» по производству асфальтобетонной смеси на базе установки ДС-158 до момента получения документов разрешительного характера.

“Несмотря на решение суда, директор ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» намеренно устранился от его исполнения и продолжал эксплуатацию комплекса по производству асфальтобетонной смеси, о чем около 30 раз зафиксировано инспекцией заявлениями в Северодонецкий отдел полиции в течение 2018-2020 годов и в связи с чем, с целью принудительного исполнения решения суда, Инспекция вместе с работниками государственной исполнительной службы ГТУЮ в Луганской области 5 раз останавливали технологический комплекс по производству асфальтобетонной смеси путем опечатывания выключателя питания электроэнергии и опломбированием узлов и механизмов”, – сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного невыполнения решения суда должностными лицами ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины.

По состоянию на 3 июля директору ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины.

Сейчас уголовное производство находится на стадии рассмотрения в Рубежанском городском суде.