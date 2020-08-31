КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний график работы

С 1 сентября КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил переходят на осенний режим работы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц из временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки способности установления электронного сервиса “Действуй дома” или даче согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и таких, подтверждающие контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно.

С 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться в период с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда / выезда – до 18.00.

В частности, по осеннему графику будут функционировать КПВВ “Марьинка”, КПВВ “Новотроицкое”, КПВВ “Станица Луганская”.