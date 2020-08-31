В Рубежном столкнулись “Волга” и Daewoo lanos. ФОТО

Сегодня, 31 августа, в Рубежном произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

В половине седьмого утра, на перекрестке улиц Освободителей и Померанчука водитель автомобиля ГАЗ 31105, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo lanos. В результате ДТП оба автомобиля столкнулись и получили механические повреждения. Водители и другие участники движения не пострадали.

За нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП, в отношении водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем решение по делу примет суд.