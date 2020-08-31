Директор “Лисичанскводоканала” уволена, – СМИ

В пятницу , 28 августа, уволена директора КП «Лисичанскводоканал» Наталья Кравченко. Имя нового руководителя предприятия будет объявлено 1 сентября.

Об этом корреспонденту Zmist.org сообщил председатель Лисичанской ВГА Александр Заика.

«Госпожа Кравченко с сегодняшнего дня уволена, пока там временно исполняющий обязанности, и с 1 сентября там будет новый человек. Саботаж прекратится, мы начнем нормально работать. Фамилию узнаете 1 сентября », – сказал Александр Заика.

Он пояснил, что причиной увольнения Натальи Кравченко стал целый ряд нарушений, в частности, невыполнение условий контракта. Например, ЮНИСЕФ выделяла средства на ремонт водоводов, но работы по этому проекту не выполнены.

«ЮНИСЕФ закрывает проект 31 августа, а в июне и июле никто ничего не делал. Все валили на COVID-19, но, я извиняюсь, мы в зеленой зоне! Работать группой можно, в водоканале работают небольшими группами обычно – 3-5 человек и дистанции они могут придерживаться. То есть отсылки на COVID-19 – это бред », – говорит глава Лисичанской военно-гражданской администрации.

Также среди причин увольнения госпожи Кравченко председатель ВГА назвал рост задолженности за потребленную «Лисичанскводоканалом » электричество: «задолженность растет, никто с ней не борется».

Дать городу постоянное круглосуточное снабжение воды Александр Заика называет своей приоритетной задачей.

«Есть план действий, я его озвучу в ближайшее время. До сих пор выполнять его я не мог, потому что работа полностью саботировалась », – подчеркнул он.