В Северодонецке решили отказаться от проведения торжественных линеек 1 сентября

Из-за сохранения угрозы заражения COVID-19, в Северодонецке 1 сентября не планируется проведение праздничных школьных линеек и других массовых мероприятий.

Об этом 06452 сообщили в отделе образования Северодонецкой военно-гражданской администрации.

В некоторых учебных заведениях Северодонецка торжественные линейки пройдут в онлайн-формате.

При этом учебный год стартует 1 сентября. Работа учебных учреждений будет осуществляться в условиях усиленной дезинфекции, с измерением температуры тела у входящих в школы, наблюдением за состоянием здоровья учителей и учащихся, ограничением передвижений внутри зданий. При этом находиться во время уроков в маске школьникам не потребуется.

Ученикам придется заниматься в одной классной комнате, и переходить в другую только по мере необходимости.

Также, в начале учебного года в школах Северодонецка не будет организовано питание в школьных столовых.

В некоторых школах Луганской области проводить школьные линейки все же планируют. Но с учетом ограничений, введенных из-за коронавируса, мероприятия продлятся не более 30 минут, и в них смогут участвовать только ученики 1-х и 11-х классов.