В Луганской области – 316 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на 31 августа в Луганской области всего лабораторно подтверждено 316 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 20 детей до 17 лет.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Активных больных – 126, в том числе 7 детей. 45 человек лечатся в стационарах лечебно-профилактических учреждений Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Старобельска, Беловодска. Другие 81 человек, в том числе 7 детей, лечатся амбулаторно.

Накануне нового учебного года в лабцентре обратились с важным призывом к родителям учащихся:

“На сегодня в области лечатся от коронавирусной болезни семеро детей до 17 лет. К счастью, у всех детей легкое течение болезни. Из них трое дошкольников и четверо школьного возраста.

Чтобы исключить распространение инфекции и уберечь своих детей от заражения, родители должны принять предупредительные меры. В первую очередь, расскажите детям об опасности, которую несет новая вирусная болезнь, о путях передачи инфекции и возможность предупреждения заражения. Подробно опишите симптомы начала заболевания (слабость, боль в горле, насморк) и необходимости немедленного сообщения об этом родителям. Подберите ребенку защитные маски (несколько комплектов), убедитесь в том, что маска правильного размера, закрывает рот, нос и подбородок ребенка, расскажите как правильно ее надевать и пользоваться.

Выполняйте рекомендации вашего учебного заведения по организации учебного процесса.

При малейшем сомнении в состоянии здоровья оставьте ребенка дома для дальнейшего наблюдения“.