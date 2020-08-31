36-летний мужчина сообщил ложную информацию о “минировании” бывшего блокпоста

Вчера, 30 августа, в Старобельский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что блокпост в с. Бутово, который с 2017 года не функционирует, заминирован.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на полицию Луганской области

Полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС осмотрели участок бывшего блокпоста и прилегающие территории. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В ходе дальнейшей проверки было установлено лицо, совершившее анонимный звонок. Им оказался 36-летний местный житель.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».