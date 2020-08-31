Политолог: “Кремль нанес четыре удара по миротворческим планам Зеленского на Донбассе”

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему удастся остановить войну на Донбассе без ущерба национальным интересам. Однако, ему предстоит долгая борьба с Кремлем.

Такое мнение высказал “Главреду” высказал политолог и социолог, директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко.

“Еще несколько недель назад президент Украины Зеленский был уверен в своих планах и силах – попользовать олигархов и обмануть Кремль. Он уверенно заявлял, что принесет долгожданный мир Украине и остановит войну, без нанесения ущерба национальным интересам страны. Как вдруг последовала серия мощных кремлевских ударов по наивным миротворческим планами Зеленского. Это – реанимация план Штайнмаера -Медведчука, скандальное заявление посла Пристайко о готовности мифического Запада, поддержать аннексию Донбасса и Крыма в обмен на помощь Украине, сенсационное и наглое заявление члена минского ТКГ, престарелого Фокина о необходимости передачи в сепаратистскую юрисдикцию “Особого района” не только оккупированных Россией районы, но и остатков неоккупированных территорий Луганска и Донбасса, контролируемых украинской армией.

Это высшая степень наглости. Нам публично предлагают не просто “выравнивать линию соприкосновения” в пользу вооруженных формирований марионеточных “республик”, но полностью передать весь Донбасс в руки сепаратистов. Да, Кравчук сам бы побоялся предлагать такое Украине. Для этого использовали глубоко дезориентированного и ветхого Фокина”, – считает политолог.

Небоженко уверен, что скандальное предложение посла Пристайко обменять Донбасс на признание Запада “случайно” совпадает с разворачивающейся в европейских столицах мощной компанией Медведчука по созданию международной межпарламентской комиссии по Донбассу, как альтернатива полуживому Минскому миротворческому процесс, куда войдут европейские депутаты – лоббисты Кремля. Это, по мнению Небоженко, четвертый удар Кремля “по наивной миротворческой политике Зеленского”.

“Президент Украины не чувствует опасности для своей власти. Зеленскому предстоит не легкая победа, а тяжелые оборонительные бои с натиском Кремля, которому очень важно добиться от Киева принципиальных уступок, пока не начался глубокий белорусский кризис. А своих миротворческих предложений в Офисе президента просто нет. Интриги Ермака с Козаком, консультативный совет Ермака, национальная платформа Сивохо, диалоги с “общественностью” оккупированного Донбасса, ТКГ Кравчука –это все “детские игры” по сравнению с этими четырьмя ударами Кремля по наивным, миротворческим фантазиям президента Зеленского.

Кремль дожимает Зеленского по всем направлениям. Вместо того чтобы заниматься борьбой в коррупцией и радикальной социально-экономической реформой президент Зеленский взялся за самое опасное и трудное дело – погасить войну на Востоке Украины, надеясь на быстрый и легкий успех. В результате, Украина не имеет успехов, ни реформ, ни в борьбы с коррупцией, ни успешного миротворческого процесса”, – резюмировал эксперт.