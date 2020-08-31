Аваков: Заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины

Как известно В. Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что «и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса »

Арсен Аваков считает такие высказывания украинского представителя в ТКГ провокационными и спекулятивными.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат ».

Об этом А. Аваков сообщил после церемонии под Верховной Радой Украины памяти четырех военнослужащих вч 3027 НГУ И. Дебрина, Д. Сластникова, А. Костина, Б. Дацюка. Они погибли 31 августа 2015 в результате террористического акта – взрыва ручной гранаты, который произошел во время массовых беспорядков, спровоцированных различными политическими силами после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли «особенности местного самоуправления» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.