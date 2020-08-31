Представитель Донецка в ТКГ: “Война закончится, когда будет восстановлена справедливость”

Украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш не видит шанса завершить войну на Донбассе до конца нынешнего года.

Напомним, недавно в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам встречи лидеров нормандской четверки есть высокие шансы на окончание войны и даже в этом году.

“Я не знаю, что он (Владимир Зеленский, – ред.) имеет в виду под “окончанием войны”. Если сохранение перемирия на Донбассе и окончание военных действий, то это возможно. Хоть я и не верю, что Россия создавала этот военный инструмент, чтобы просто так его забросить. Не верю… Но, возможно, у нас с Зеленским разное понимание войны. Если он думает, что война – это когда стреляют, то это одно. А я думаю, что война, это когда одно государство ставит себе целью уничтожение или подчинение другого, и стрельба – это только один из инструментов достижения такой цели”, – рассказал в интервью “Апострофу” Сергей Гармаш.

Он напомнил, что идет гибридная война: политическая, дипломатическая, экономическая, информационная.

“Кроме того, война – это сфера эмоций. По моим подсчетам, около 10 миллионов людей в Украине (а это четверть населения), так или иначе, кровно завязаны на этой войне. Это 500 тысяч участников АТО и ООС, плюс члены их семей, плюс 7 миллионов жителей Донбасса. И 15 тысяч жертв до конца года никуда не денутся…”, – отметил журналист.

Сергей Гармаш в очередной раз отметил, что завершение конфликта на условиях РФ – неприемлемо.

“Прекратить стрелять можно, но это не значит, что прекратится война. Тем более, если война будет прекращаться на условиях России: особый статус, те люди, которые нас убивали останутся… Как вы себе представляете, я приеду в Донецк с моими политическими взглядами, или Станислав Асеев, которого держали в подвале два года, приедет туда и будет нормально общаться с теми, кто его пытал? Война закончится, когда будет восстановлена справедливость. А на это Россия не пойдет. И она еще слишком сильна, чтоб нам удалось принудить ее или убедить уйти с Донбасса. Я думаю, что у президента или своеобразное понимание войны, или его просто неправильно информируют.

Кроме того, в последнем коммюнике парижской встречи лидеров нормандской четверки, записано, что одним из вопросов на следующей встрече лидеров будет обсуждение выборов. Они только соберутся чтобы обсудить выборы. Как война может закончиться до конца года, если выборы до конца года точно не пройдут? А чтобы провести выборы, нужно принять минимум два законопроекта: о специальной процедуре выборов и закон об амнистии. А еще закон об особом статусе. Мы настаиваем, что он уже есть и мы только имплементируем в него формулу Штайнмайера, а та сторона хочет изменить его и внести бесконечное количество правок, что не дает гарантий, что наш парламент примет такой закон. Поэтому я не вижу никакого шанса для окончания войны в такие сроки”, – резюмировал переговорщик.