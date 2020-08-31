Глава Лисичанской ВГА озвучил шаги по развитию города

Александр Заика был назначен на должность руководителя ВГА Лисичанска 4 августа. За три недели он ознакомился с происходящим и определился со стратегией развития города.

В интервью Заика рассказал, как собирается модернизировать “Лисичанскводоканал”, что в городе будет с дорогами, как будут бороться с преступностью и о многих других актуальных вещах, передает Час Пик.

Модернизация “Лисичанскводоканала”

По словам Заики, именно налаживание в городе водоснабжения является приоритетом на данный момент.

“Водоканал – да. Это приоритетный путь. Я о нем говорил, когда меня назначили. Какие решения? Нам сейчас выделяют деньги, это будет 50 млн, 23 млн. Это будут деньги те, которые пойдут конкретно на коммуникации. То есть это будет замена труб – и ряд проблемных вопросов будет снят”, – говорит Заика.

Кроме того, модернизация водоканала Лисичанска будет включать смену менеджмента. Кандидаты с соответствующим опытом и профилем уже есть.

Глава ВГА сообщил, что будет куплена специальная каналопромывочная машина, которая устранит проблему канализационных прорывов и течей. Заика считает, что на ней можно даже будет зарабатывать деньги, если она будет использоваться в других населенных пунктах.

Амбициозный проект, как планируется, может быть завершен уже через месяц. Однако, как отмечается, существует сопротивление изменениям со стороны водоканала, что тормозит процесс.

Кто станет заместителем руководителя ВГА?

Также сопротивление ощущается со стороны “экспертов” из социальных сетей. Чтобы не было никаких беспричинных недовольств, Заика объяснил, кто может стать его заместителем.

“В ближайшее время будет три зама. Это люди, которые не “вот эти” люди – это совершенно новые люди, которые будут исправлять ситуацию”, – говорит он.

Глава ВГА подчеркнул, что заместители точно будут не местными. Двое из них будут военными, один – гражданский.

Чтобы люди не боялись ходить по темным улицам

Что касается искоренения в Лисичанске преступности, то также существует определенный план. Чтобы снизить преступность, в городе будут установлены Smart-камеры и видеонаблюдение.

А чтобы людям и вовсе было не страшно ходить по вечерам – новое освещение получат восемь улиц.

Дороги и общественный транспорт

Ситуация с дорогами также хорошо известна Заике. По его словам, 15 км дороги будут отремонтированы в ближайшее время. Ремонт начнется примерно с 20 сентября. В данном случае, Лисичанску помогает область.

Переживать о том, что ремонт оставит жителей города без тротуаров тоже не нужно. Заика отметил, что “все будет красиво” и дорожники не оставят мусор и не разрушат тротуаров. Также будет постепенно решаться проблема аварийных подъемов, которые становятся опасными каждую зиму.

Хорошая новость и для тех, кто ездит на троллейбусах. В перспективе – замена их на более новые.

По словам Заики, изменить ситуацию за неделю – нельзя, а вот через месяц жители города смогут увидеть положительные изменения.