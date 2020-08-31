7-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отчимом

Сообщение об исчезновении ребенка в Кременской отдела полиции поступило от его матери , вчера, 29 августа, около полуночи.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Учитывая то, что город расположен среди лесной местности, рядом находятся река, на поиски ребенка был поднят личный состав местного отдела полиции, сотрудники ювенальной превенции ГУНП, бойцы батальона «Луганск-1» им. Героя Украины Сергея Губанова, бойцы полиции особого назначения, кинологи, сотрудники ГСЧС и военнослужащие НГУ.

Полицейские “прочесывали” леса, поля и водоемы. Был проведен подворовой обход города. Ориентировка примет мальчика была передана на блокпосты и мобильные наряды.

Ребенка нашли только утром вблизи одной из заправок. К счастью, жертвой преступления он не стал.

Полицейским мальчик рассказал, что из-за конфликта с отчим он сбежал из дома. Ночевал под открытым небом, а утром пришел к заправке, где его и нашли полицейские.

В настоящее время с ребенком и его родителями проведена профилактическая беседа для предотвращения повторения подобного в будущем.