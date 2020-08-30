В партии “ЕС” потребовали отстранить Фокина из переговорной группы по Донбассу из-за его громких заявлений

Политическая партия “Европейская солидарность” потребовала отстранить первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина из-за его заявления об особом статусе для всего Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

“Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и «особого статуса» – это план демонтажа украинской государственности. Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят. «Европейская Солидарность» отмечает, что Украина неделимая. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов. Позиция украинской делегации в ТКГ – это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывания ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями”, – сказано в сообщении.

В “ЕС” требуют от власти обнародовать позицию украинской делегации, а также уволить Витольда Фокина из состава ТКГ, иначе в партии будут считать “особый статус для всего Донбасса предложением президента Украины Владимира Зеленского”.