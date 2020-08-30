Правозащитник: “Странно запрещать выборы на контролируемой территории, и при этом обсуждать выборы на неподконтрольной”

На данный момент проводить местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса не представляется возможным.

Такое мнение высказал в комментарии “Громадському радіо” исполнительный директор БФ «Восток-SOS» Константин Реуцкий.

“Сейчас проводить выборы на оккупированных территориях невозможно, ведь по такому сценарию – это реализация планов Кремля. Кремль пытается продвинуть нам этого Троянского коня. Вообще вся эта ситуация с оккупированными Донбассом – это рычаг Кремля для того, чтобы влиять на украинскую внешнюю политику. Конечно, сами эти оккупированные территории Донбасса Кремлю ни к чему. Вся эта ситуация используется для того, чтобы получить контроль над Украиной в целом. Мы должны это понимать и не идти на поводу у Путина”, -считает Константин Реуцкий.

Он также отметил странную ситуацию, когда “мы запрещаем проведение выборов на ряде контролируемых территорий, а дискутируем при этом о проведении выборов на территории, которую мы совсем не контролируем”.

С Константином Реуцким согласна и член правления этого фонда Александра Дворецкая.

“По нашему мнению, это очередная попытка переложить политическое желание части элиты провести выборы на оккупированных территориях в угоду государству-агрессору на каких-то мифических жителей Донецкой и Луганской области, что они этого хотят. Ведь Леонид Кравчук аргументировал свое обращение тем, что якобы пообщался с такими жителями. Почему нельзя проводить выборы на оккупированных территориях? Очень важно понять, что тогда к власти придут пророссийские люди, которые будут принимать соответствующие решения. Мы понимаем, что если такие депутаты есть в нашей Верховной Раде, то их меньшинство. Да, они могут выражать какие-то мысли Кремля и говорить об этом в эфирах, но они не влияют на общее принятие решений. Но когда их будет 20% или более, это означает, что с ними надо договариваться, искать какие-то компромиссы и эти компромиссы точно не будут в интересах Украины”, – считает Александра Дворецкая.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук обратился к главе профильного парламентского комитета по местному и региональному развитию на соответствие постановления Верховной Рады о назначении местных выборов на октябрь Минским соглашениям.