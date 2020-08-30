“Проявление не просто старческого маразма”: Турчинов резко отреагировал на заявления Фокина

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что недавние слова замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса для всего Донбасса и всеобщей амнистии являются “переходом на сторону страны-агрессора”.

Об этом Александр Турчинов написал на своей странице в ФБ.

Напомним, что в интервью Стране замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

“Заявление представителя президента в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что “обе стороны совершали преступления” – проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина”, -прокомментировал слова Фокина Александр Турчинов.

Он считает, что Витольд Фокин и Леонид Кравчук должны быть отозваны из ТКГ.