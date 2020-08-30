​Климкин ответил Фокину на идеи по Донбассу: “В Москве прыгают от радости, это мечта”

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин резко раскритиковал первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина, который выступил за выполнение всех требований Москвы по Донбассу.

С заявлением Климкин выступил на своем аккаунте в Facebook, передает Диалог

“Если минскую площадку и ТКГ хотят окончательно дискредитировать, что цель почти достигнута”, – написал экс-главы МИД.

Он шокирован тем, что один из руководителей украинской делегации предлагает отдать под полный контроль Москвы весь Донбасс, включая свободные районы путем “особого статуса”.

“В Москве точно прыгают от радости, они бы лучше сказать не смогла – это просто их мечта”, – высказал уверенность Климкин.

Он назвал “моральным сюром” попытку Фокина отдать Москве территории, за которые отдали свои жизни и здоровье тысячи украинских военных.

По мнению Климкина, в следующий раз Фокин вполне может предложить особый статус и федерализацию всей Украины.

“Что-то мне подсказывает, что Кучму в третий раз придется уговаривать (вернуться в ТКГ – ред.). Причем, очень быстро”, – констатировал бывший министр.