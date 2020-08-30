Не пускал мать домой и угрожал подорвать гранату: в Рубежном бойцы КОРДа задержали неадекватного мужчину

Вчера, 29 августа, на спецлинию 102 поступило сообщение 69-летней жительницы г. Рубежное о том, что ее 39-летний сын не пускает ее домой.
Прибыв на место происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9 этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру, сообщает полиция Луганской области.
Немедленно на месте происшествия выехало руководство ГУНП и местного отдела во главе с главой полиции области Сергеем Колесником.
Полицейскими были эвакуированы жители дома и выставлено оцепление.
Переговоры с ранее судимым местным жителем, который закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату, не дали результата. Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома.
По данному факту были внесены сведения в ЕРДР по статьям 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» УК Украины.
Главой полиции Луганщины было принято решение о введении в действие специальной полицейской операции.
К штурму квартиры были привлечены бойцы спецподразделения КОРД.
За считанные минуты спецназовцы взяли штурмом квартиру и задержали мужчину.
Во время спецоперации никто из граждан и полицейских не пострадал.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.