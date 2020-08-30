Фокин поддержал ключевые требования Кремля по Донбассу и готов ехать в Донецк

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин предложил пойти на требования Кремля по Донбассу.

Громкие заявления он сделал в интервью изданию “Страна”, передает Диалог

Так, Фокин предложил предоставить особый статус не только ныне оккупированным территориям Донбасса, а всей территории Донецкой и Луганской областей. Он высказал уверенность, что этот шаг Киева приведет к прекращению война.

“Не может не привести”, – уточнил представитель Киева.

Он считает, что, помимо особого статуса, Украина должна объявить амнистию для боевиков “Л/ДНР” и провести там местные выборы. После этого, по его мнению, необходимо начать расследование, потому что “и с той, и с другой стороны совершено много преступлений”.

Фокин также выступил в поддержку требований Кремля о прямых переговоров с боевиками “Л/ДНР”. Он заверил, что этой же позиции придерживается глава украинской делегации Леонид Кравчук, а также согласился ехать на оккупированный Донбасс договариваться со ставленниками Москвы “при наличии конкретных гарантий”.

Стоит отметить, что особый статус ОРДЛО и прямые переговоры с боевиками – это ключевые требования Москвы по Донбассу. По мнению ряда экспертов, это часть плана РФ по установлению легального полного контроля над востоком Украины.