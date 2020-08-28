Гайдай поделился далекоидущими планами по ремонту дорог в Луганской области. ВИДЕО

В Луганской области начались ремонтные работы на участке трассы от Северодонецка до Золотого со стороны Северодонецка.

Об этом сообщил во время прямого эфира в ФБ глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вчера, 27 августа.

Он также отметил, что ремонтные работы на дорогах в Лисичанске начнутся в течении месяца.

“Сегодня также начались ремонтные работы на дороге Старобельск-Новоайдар, о которой много говорили. Мы начинаем ремонтировать дорогу от Лисичанска в сторону Бахмута. И приготовиться Меловому, Старобельску и Беловодску! Эта дорога с ровным асфальтом будет сделана в этом году. Завершаем подготовку документов, чтобы начать ремонт Новоайдарского моста. Поэтому извините за неудобства, идут ремонтные работы! Надеюсь, что мы, как я и обещал, все завершим своевременно”, – рассказал Сергей Гайдай.