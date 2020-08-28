На Луганщине за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса

Двадцать новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Луганской области за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – десять человек (семь из круга ранее определенных контактных лиц, одна с подтвержденным диагнозом COVID-19 перед плановой госпитализацией, одна с тяжелым течением ОРВИ, один госпитализирован с пневмонией);

город Рубежное – три (с тяжелым течением ОРВИ);

город Лисичанск – два (из числа ранее определенных контактных лиц);

Меловской район – два (с тяжелым течением ОРВИ);

Новоайдарский район – два (из числа ранее определенных контактных лиц);

Новопсковский район – один (госпитализирован с пневмонией).

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 295 человек.

Из них выздоровели – 186 (16 за последние сутки); лечатся – 107 (41 – в стационаре; 66 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,85%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 августа (9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. Всего проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.