“Спортивный городок” открыли в Северодонецке

28 августа в Северодонецке в парке по проспекту Космонавтов, 29 состоялось открытие нового современного уличного площадки «Спортивный городок».

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Северодонецк.

Проект «Спортивный городок« СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩЕСТВО » создан при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и проекту « Демократическое управление в Восточной Украине » в партнерстве с громадой Северодонецка.

Руководитель военно – гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк обратился к присутствующим: «Уважаемая громада, у нас сегодня радостное событие! Этот небольшой, но очень важный для развития города и для детей и молодежи, которые являются нашим будущим, проект начал еще городской совет, а завершила уже военно – гражданской администрация. Это доброе начинание и первый шаг в нашем сотрудничестве с Агентством США по международному развитию. Я надеюсь, что это не последний проект, который мы реализуем вместе. Всех вас поздравляю и приглашаю в «Спортивный городок».

Поздравила участников мероприятия и менеджер по выполнению проектов Агентства США по международному развитию Елизавета Плетнева: «Уважаемые друзья! Я рада приветствовать вас на открытии спортивной площадки в рамках проекта «Спорт объединяет общество», который стал возможен благодаря поддержке Агентству США по международному развитию и был реализован проектом «Демократическое управление в Восточной Украине». Для многих это стало долгожданным событием, ведь в городе появилась современная площадка, где каждый может найти занятие по душе. Хочу выразить благодарность автору проекта Эдуарду Чеботарёву, а также всем тем, кто был задействован в создании этой замечательной площадки. Надеюсь, что она станет тем местом, где горожане и гости Северодонецка смогут проводить свое свободное время и заниматься физической культурой и спортом ».

Почетные гости торжественно открыли «Спортивный городок», а горожане, особенно дети, сразу начали осваивать спортивные снаряды и выполнять различные упражнения.

Как отметил автор проекта Эдуард Чеботарев, «Спортивный городок» включает в себя 21 уличный тренажер, 2 стола для игры в теннис настольный и 2 стола для игры в шахматы, является открытым пространством и доступно для общего пользования и проведения городских мероприятий, представителей общественных и спортивных организаций и всех категорий граждан.

Следует отметить, что открытие «Спортивного городка» проведено с учетом всех требований по противодействию распространения острой респираторной болезни COVID – 19, вызванной короновирусом SARS – CoV-2.

Для ознакомления предоставляем график массовых мероприятий «Спортивного городка» на ближайшее время:

Кстати, на территории парка завершаются работы по обустройству «Скейтпарка», который также строится по софинансированию городской громады и международных доноров. Вскоре ожидается и его открытие.