Готовьте ваши денежки: “коммунального рая” в ОРЛО не будет

Жителям временно неподконтрольной территории Луганщины, задолжавшим за коммунальные услуги, угрожают “судовыми исками”, а после “суда” – соответствующими действиями “исполнительной службы”.
Фотографию обращения опубликовал источник “Донбасский кейс” в телеграмм-канале.
В обращении, в частности, требуют от граждан оплачивать услуги ЖКХ “во избежание применения мер принудительного характера”, а случае невозможности оплатить долг сразу – “реструктуризировать” его.
Напомним, что с 1 сентября на временно неподконтрольной территории Луганщины начнется рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а именно:
-на услуги по содержанию домов (квартплата) +35 %;
-централизованное водоснабжение +40 %;
-централизованное водоотведение +40 %;
-тепловую энергию в сфере теплоснабжения +30 %;
-на услуги по централизованному отоплению +30%.
“Готовьте ваши денежки!”, – отметил источник.