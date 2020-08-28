Готовьте ваши денежки: “коммунального рая” в ОРЛО не будет

“Это можно расценивать как угрозу по изъятию жилья у особенно злостных неплательщиков. А ведь еще в 2014-м граждане ЛНР были практически уверены в том, что светлое будущее и коммунальный рай вот-вот наступит. И не нужно будет платить за свет и газ, ну или совсем по минимуму, гораздо меньше, чем было при Украине. Новая реальность – требования выплат долгов и повышение тарифов”, – сообщил источник.