Готовьте ваши денежки: “коммунального рая” в ОРЛО не будет

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Жителям временно неподконтрольной территории Луганщины, задолжавшим за коммунальные услуги, угрожают “судовыми исками”, а после “суда” – соответствующими действиями “исполнительной службы”.

Фотографию обращения опубликовал источник “Донбасский кейс” в телеграмм-канале.

В обращении, в частности, требуют от граждан оплачивать услуги ЖКХ “во избежание применения мер принудительного характера”, а случае невозможности оплатить долг сразу – “реструктуризировать” его.

“Это можно расценивать как угрозу по изъятию жилья у особенно злостных неплательщиков. А ведь еще в 2014-м граждане ЛНР были практически уверены в том, что светлое будущее и коммунальный рай вот-вот наступит. И не нужно будет платить за свет и газ, ну или совсем по минимуму, гораздо меньше, чем было при Украине. Новая реальность – требования выплат долгов и повышение тарифов”, – сообщил источник.

Напомним, что с 1 сентября на временно неподконтрольной территории Луганщины начнется рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а именно:
-на услуги по содержанию домов (квартплата) +35 %;
-централизованное водоснабжение +40 %;
-централизованное водоотведение +40 %;
-тепловую энергию в сфере теплоснабжения +30 %;
-на услуги по централизованному отоплению +30%.

“Готовьте ваши денежки!”, – отметил источник.