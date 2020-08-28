Недавно общественная организация «Горский Бум» получила подтверждение о получении донорской помощи от Датского Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию (DRC – DDG) для реализации проекта «Установка сетевой фотоэлектрической станции на территории гимназии». В рамках этого проекта на здании Горской гимназии установят солнечные панели.

Об этом сообщает ЛР со ссылкой на пресс-службу Попаснянской РГА.

Установка солнечных панелей поможет значительно сократить расходы за потребленную электроэнергию, что является важным с точки зрения энергонезависимости и экономии финансов.

Проект профинансируют в рамках новой программы Европейского Союза «Возрождение прифронтовых громад с помощью гуманитарного разминирования и поддержки в отношении средств к существованию» и финансового соучастия Попаснянской райгосадминистрации.