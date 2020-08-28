Нюансы выбора электромясорубки

Кухонная техника существенно облегчает процесс приготовления пищи и уменьшает количество потраченного времени, которое лучше провести с близкими людьми. Каждый год производители выпускают более совершенные модели, остается только не потеряться в их разнообразии и выбрать наиболее оптимальный вариант. Одним из незаменимых кухонных гаджетов уже давно стала электромясорубка.
Важные факторы при выборе электромясорубок
Прибор выполняет важную функцию – измельчение мяса в фарш для дальнейшей термической обработки. Учитывая, что мясные блюда – неотъемлемый атрибут ежедневного меню, то прибор очень востребованный. Рассмотрим процесс выбора электромясорубки для бытовых потребностей и факторы, которые стоит учесть:
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Мощность и производительность. В большей степени высокие показатели этих параметров нужны для промышленных вариантов. Для домашнего использования подойдет прибор, способный перемолоть средние куски мяса, не полностью зачищенные от жира, жил, и необязательно это должно быть филейное мясо. Мощности до 1500 Вт должно быть достаточно. Показатель выше – это уже полупрофессиональные модели. Например, электромясорубка Bosch MFW2515W – пример полупрофессионального оборудования, а Deerma Meat Grinder – оптимальный вариант для домашнего использования.
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Материал корпуса. Наиболее популярно сочетание нержавеющей стали и пищевого пластика. Сталь обеспечивает высокую износостойкость для деталей, которые непосредственно участвуют в измельчении мяса, а пластик – удобство и безопасность контакта с продуктами. Кроме того, корпус из комбинированных материалов, как правило, присутствует в большинстве моделей бытового назначения. Электромясорубки полностью из металла – в большей степени профессиональное оборудование для промышленного назначения.
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Уровень шума. Чем ниже, тем лучше. По санитарным нормам уровень шума не должен превышать 80 дБ. Это особенно актуально, когда в доме маленькие дети и пожилые люди.
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Количество скоростей. Всегда хорошо, когда их несколько, чтобы рационально использовать ресурс оборудования. Не всегда есть необходимость включать устройство на максимум. Лучше выбирать электромясорубки, где минимум две скорости.
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Классический вариант либо наличие дополнительных возможностей. Многие модели электромясорубок становятся похожими на кухонные комбайны наличием большого количества насадок и дополнительных опций. Выбор узкопрофильной модели или многофункциональной зависит от наличия кухонных приборов и задач, которые вы собираетесь решать. Чем функциональнее модель, тем она более габаритна для хранения и дороже.
Производители предлагают огромный выбор кухонных помощников. Важно учесть все факторы, чтобы в дальнейшем оправдались ожидания. Не всегда большое количество функций и насадок оправдано. Стоит выбирать приборы, возможностями которых будет потребность пользоваться максимально часто.