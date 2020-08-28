Нюансы выбора электромясорубки

Кухонная техника существенно облегчает процесс приготовления пищи и уменьшает количество потраченного времени, которое лучше провести с близкими людьми. Каждый год производители выпускают более совершенные модели, остается только не потеряться в их разнообразии и выбрать наиболее оптимальный вариант. Одним из незаменимых кухонных гаджетов уже давно стала электромясорубка.

Важные факторы при выборе электромясорубок

Прибор выполняет важную функцию – измельчение мяса в фарш для дальнейшей термической обработки. Учитывая, что мясные блюда – неотъемлемый атрибут ежедневного меню, то прибор очень востребованный. Рассмотрим процесс выбора электромясорубки для бытовых потребностей и факторы, которые стоит учесть:

Мощность и производительность. В большей степени высокие показатели этих параметров нужны для промышленных вариантов. Для домашнего использования подойдет прибор, способный перемолоть средние куски мяса, не полностью зачищенные от жира, жил, и необязательно это должно быть филейное мясо. Мощности до 1500 Вт должно быть достаточно. Показатель выше – это уже полупрофессиональные модели. Например, электромясорубка Bosch MFW2515W – пример полупрофессионального оборудования, а Deerma Meat Grinder – оптимальный вариант для домашнего использования. Материал корпуса. Наиболее популярно сочетание нержавеющей стали и пищевого пластика. Сталь обеспечивает высокую износостойкость для деталей, которые непосредственно участвуют в измельчении мяса, а пластик – удобство и безопасность контакта с продуктами. Кроме того, корпус из комбинированных материалов, как правило, присутствует в большинстве моделей бытового назначения. Электромясорубки полностью из металла – в большей степени профессиональное оборудование для промышленного назначения. Уровень шума. Чем ниже, тем лучше. По санитарным нормам уровень шума не должен превышать 80 дБ. Это особенно актуально, когда в доме маленькие дети и пожилые люди. Количество скоростей. Всегда хорошо, когда их несколько, чтобы рационально использовать ресурс оборудования. Не всегда есть необходимость включать устройство на максимум. Лучше выбирать электромясорубки, где минимум две скорости. Классический вариант либо наличие дополнительных возможностей. Многие модели электромясорубок становятся похожими на кухонные комбайны наличием большого количества насадок и дополнительных опций. Выбор узкопрофильной модели или многофункциональной зависит от наличия кухонных приборов и задач, которые вы собираетесь решать. Чем функциональнее модель, тем она более габаритна для хранения и дороже.

Производители предлагают огромный выбор кухонных помощников. Важно учесть все факторы, чтобы в дальнейшем оправдались ожидания. Не всегда большое количество функций и насадок оправдано. Стоит выбирать приборы, возможностями которых будет потребность пользоваться максимально часто.