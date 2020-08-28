Нержавеющие ограждения для балкона: основные особенности

Оригинальным украшением любого здания являются необычные металлические ограждения балконов, лестниц, крыш. Все эти конструкционные материалы имеют немаловажное функциональное значение, преображая обычное строение в элегантную архитектуру. Ярким примером тому могут служить перила на балкон из нержавейки, произведенные компанией «Мохий».

Что предлагают настоящие профессионалы?

По вполне приемлемой цене вы можете заказать перила на балкон самых разнообразных конфигураций в соответствии с особенностями фасада вашего здания. Производимые здесь конструкции успешно применяются в домах разной этажности.

Изготовление таких изделий осуществляется с соблюдением всех требований и стандартов. В процессе производства применяется только высококачественная сталь, способная изгибаться и принимать любую конфигурацию.

Ограждения балконов из нержавеющей стали дополняются стеклом:

С декоративным рисунком;

Тонированным.

Матовым и др.

На выбор клиентов:

Эксклюзивные решения, способные идеально сочетаться с экстерьером строения;

Типовые проекты конструкций.

Выбирая фасадное остекление, вы можете заказать боковой монтаж поручня для более комфортного нахождения людей на балконе в сравнении с традиционным креплением вверху.

С примерами готовых работ можно ознакомиться в портфолио.

Чем привлекают нержавеющие перила?

Балконные ограждения, при производстве которых использовалась качественная нержавеющая сталь, обладают целым рядом достоинств:

Удобство эксплуатации и отсутствие потребности в особом уходе;

Естественный металлический блеск присутствует на протяжении многих лет активного пользования;

Стойкость к проявлениям внешних факторов (атмосферным осадкам, ультрафиолету, температурным перепадам);

Привлекательная внешняя эстетика, особенно в комбинации с деревом стеклом и другими материалами.

Сделайте заказ уже сегодня

Воспользовавшись услугами компании «Мохий», проверенной годами безупречной деятельности, за лучшими нержавеющими ограждениями, вы убедитесь в правильности своего выбора. Продукция опытных мастеров отлично зарекомендовала себя при установке на самых разнообразных типах балконов и лоджий.

Вс вопросы по поводу оформления заказа, вы можете задать в телефонном режиме или в чате.

Балконные нержавеющие перила – это всегда эстетично, комфортно, безопасно!