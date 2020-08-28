Политолог рассказал, что могут означать слова Зеленского о скором завершении войны на Донбассе

Недавно в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война на Донбассе завершится уже в конце этого года.

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что сначала нужно понять, что конкретно означает “окончание войны”.

“Для кого-то – это безоговорочная военная победа, освобождение территорий, а для кого-то – это формальные мирные договоренности. Также окончанием войны может быть заморозка конфликта, то есть прекращение открытой военной стадии со всеми вытекающими последствиями. Заморозка конфликта – это приднестровский сценарий, когда и конфликт не урегулирован окончательно, и боевые действия не ведутся. И то, что прекращение боевых действий длится уже месяц, уже можно считать сигналом к тому, что заморозка конфликта, по крайней мере на данный момент выглядит возможной, поскольку рассчитывать на военную победу или какие-то стабильные мирные договоренности не приходится”, – рассказал политолог в комментарии для издания “Главред“.

По мнению Петра Олещука, заморозка конфликта – не самый плохой для Украины вариант по сравнению с реализацией политической части Минских договоренностей.

“В принципе, ставить высокие задачи – это в стиле Зеленского, но это несет в себе риски для него как для политика, потому что любые слова требуют ответственности. Ведь когда он стал президентом, казалось очень маловероятным, что возродится нормандский формат. Но, в конце концов, он этого добился и эта встреча состоялась, хоть и ее результаты были неоднозначными. Мало кто верил, что, например, могут произойти масштабные обмены пленными еще и без привлечения одиозных украинских политиков. Но, тем не менее, это произошло и удалось освободить даже заложников вроде Сенцова и ряд других известных лиц. Малореалистичным выглядело и долговременное затишье на фронте, но это тоже произошло. И очевидно, что опираясь на это все, он считает, что может ставить перед собой и перед страной такую цель. Но действительность покажет, насколько заявления и задачи Зеленского были реалистичными”, – отмечает эксперт.

Петр Олещук считает, что такими заявлениями Зеленский демонстрирует серьезность своих намерений. Но важно, чтобы эти посылы были услышаны и за пределами страны – главным образом, странами-гарантами Минских договоренностей.