На Луганщине мужчина хотел поохотиться с тремя собаками без разрешительных документов

На Луганщине сезон охоты еще не начат, но уже есть отдельные случаи нарушений. Так, общественным инспектором составлен протокол по статье по ч. 1 ст. 85 КУоАП о нарушении правил использования объектов животного мира, а именно нарушение правил охоты гражданином, который без каких-либо разрешительных документов находился в охотничьих угодьях Станично-Луганского УООР (Украинского общества охотников и рыболовов, – ред.) с тремя охотничьими собаками.

Об этом сообщает ЛР со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Луганской области.

В экоинспекции напоминают: в соответствии со ст. 14 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», документами на право охоты с охотничьей собакой является паспорт на собаку охотничьей породы, других ловчих зверей и птиц в случае их использования во время охоты.



Государственным инспектором по результатам рассмотрения протокола, вынесено постановление о наложении административного взыскания на сумму 1020 грн.



В случае выявления фактов браконьерства, просьба сообщать на телефоны «Горячей линии» Госэкоинспекции или в полицию.