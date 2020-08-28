В Луганске горел неработающий завод по изготовлению пластиковых изделий: “Виной всему поджигатели сухостоя”

Во временно неподконтрольном Луганске вчера, 27 августа, произошел пожар на территории предприятия «Новое измерение» по улице Звейнека. Завод, изготовлявший пластиковые окна, не работает с 2014 года.

Об этом сообщило так называемое “МЧС ЛНР”.

Очаг загорания находился за территорией предприятия. По вине неизвестных загорелась сухая трава. От неё пламя перекинулось на склад пластиковых отходов. Тушение загорания осложнялось большой пожарной загрузкой.

Загорание ликвидировано в 23.34. Жертв и пострадавших нет.

Огнём уничтожен пластик на площади 250 квадратных метров, повреждён металлический навес на площади 100 квадратных метров в цеху, сгорело также три квадратных метра сухой травы.

Ранее в сети показали фотографии с места возгорания: