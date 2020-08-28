Три месяца без зарплаты: на Луганщине работники конного завода перекрыли дорогу. ВИДЕО

В селе Новострельцовка, что на Луганщине, вчера, 27 августа, в 14:00 работники филиала государственного предприятия Стрелецкого конного завода перекрыли дорогу регионального значения Р – 07. Такой акцией работники требуют от власти обратить внимание на свои проблемы.

Об этом сообщает ЛР со ссылкой на сюжет Суспільне.

Более 3 месяца рабочим не выплачивают заработную плату. По словам заместителя директора Стрелецкого конного завода Игоря Склярова, акция бессрочная.

“Сегодня мы проводим мирную акцию в знак протеста против того, что людям не дают возможность получить заработную плату. Наши требования – это разблокирование счетов предприятия, снятие ареста на урожай, который получает филиал, и прекратить гонения на того инвестора, который наконец-то показал, что предприятие может работать стабильно и в прибыль”, – сообщил Игорь Скляров.

Спикер полиции Луганщины Антон Ковалев отметил, что сотрудники правоохранительных органов обеспечили объезд участка, где граждане проводили мирную акцию протеста. Нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Напомним, что 17 августа около полсотни работников конного завода митинговали под стенами ЛОВГА, требовали от главы области Сергея Гайдая вмешаться в ситуацию и помочь предприятию.