СМИ: в Попасной водитель наехал на детей

Вчера, 27 августа, около 20:00, в Попасной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает popasnaya.city.

В районе магазина “Тайфун” автомобиль ВАЗ-2106 сбил двух человек. По информации издания, пострадавшими оказались дети – девочка 2007 года рождения и мальчик 2004 года рождения.

По предварительной информации, дети шли по обочине дороги вдоль движения транспорта (по правилам нужно идти навстречу движению). Со слов водителя, он ехал сзади, освещение дороги еще не было включено, он увидел детей и попытался выполнить маневр и объехать их, но не вышло.

Оба ребенка пострадали, получив травмы и ушибы разной степени тяжести. Их направили в Луганскую областную детскую больницу.

Предварительно известно, что у девочки перелом левого бедра.

Обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить сотрудникам полиции.