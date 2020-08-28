Укравтодор: работы на трассе от Старобельска до Новоайдара планируется завершить до конца года. ФОТО

На 20-километровом участке дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Донецк дорожники начали фрезерование изношенного дорожного покрытия.

Об этом сообщает Укравтодор

Всего в 2020 году планируется восстановить 39 км маршрута, имеющего большое значение для сообщения Луганской и Харьковской областей.

Роботы ведутся с начала дороги в Старобельске до границы села Штормовое. Планируется завершить работы до конца 2020 года.

Подрядчик – ООО «Ростдорстрой»

На втором, 19-километровом участке от Штормового до Новоайдара ожидается подписание договора с подрядчиком. В районе автостанции пгт Новоайдар начинается дорога, за которую отвечает город.

«В начале года амбициозный план в Луганской области составлял 193 км, по состоянию на 27 августа 133 км из них – уже в верхнем слое. Дополнительно планируется начать ремонт еще на 210 км. В частности, по инициативе Президента будет отремонтировано 90 км дороги Н-26 Чугуев – Меловое », – комментирует Александр Кубраков, Председатель Укравтодора.